Mancini, ct soddisfatto: «La Nazionale cresce bene»

MILANO - Roberto Mancini sorride. Lo fa la sua Italia cresce a sua immagina e somiglianza «anche se dobbiamo crescere ancora tanto come squadra ma siamo sulla buona strada». Questo finale di stagione «non è uno svantaggio per l'Italia, la lotta per la Champions è una cosa buona». A Radio Italia parla del campionato di oggi, di qualche suo giocatore a cominciare dal futuro di Zaniolo? «Farà le sue scelte. È grande e maturo per prendere la sua decisione. Bisogna però avere grande rispetto chi ti dà fiducia da ragazzino». Kean? «In Nazionale c'è già, è giovane, non gli va messa troppa pressione, da solo non può risolvere i problemi».

Vialli? «Non so cosa accadrà, se ci sarà sarò felice, se diventerà presidente della Samp sarò felice lo stesso. Sinceramente non so cosa potrebbe accadere per il suo futuro». (L.Ucc.)

