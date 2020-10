Mancini contro Speranza: «Lo sport? È un diritto»

Marco Zorzo

Senza peli sulla lingua. D'altronde, questo è sempre stato il suo marchio di fabbrica, fin da calciatore. E lo è anche da quandofa l'allenatore e ora da ct dell'Italia. Roberto Mancini non le manda a dire, nemmeno ai politici. Leggere per credere, quanto detto dal condottiero degli azzurri a Coverciano, alla viglia dell'amichevole di questa sera a Firenze contro la Moldavia (alle 20,45, diretta tv su Rai Uno): «Il ministro Speranza ha detto che ci sono altre priorità rispetto al calcio, come la scuola? Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare. Lo sport è un diritto per tutti gli italiani ed è una priorità come lo sono la scuola e il lavoro, milioni di italiani praticano sport ad ogni livello».

E sul fronte calcio giocato, ecco il Mancio-pensiero sulla sfida di stasera al Franchi: «Quella del ranking è una questione molto importante, non possiamo compromettere quello che abbiamo fatto nei mesi con la partita contro la Moldavia. Abbiamo recuperato 8-9 posizioni, vorremmo recuperarne altre prima del sorteggio per le qualificazioni Mondiali». Chiaro e limpido, il messaggio del ct azzurro ai naviganti».

Infine, il capitolo Chiesa: «Federico ha enormi margini di miglioramento, è cresciuto molto nella Fiorentina e potrà crescere ancora nella Juve». E a proposito della Juventus, si stanno inasprendo le polemiche dopo la gara non giocata con il Napoli domenica sera: «Le polemiche fanno parte del nostro Dna - ha tagliato corto Mancini -. Il nostro calcio è litigioso ed è sempre stato così». Amen.

