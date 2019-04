Mancini attack: «Kean? Basta buu razzisti: insopportabili»

Marco Zorzo

MILANO - Avete presente il film Mars Attacks Con gli extraterrestri (che più brutti di così non si può: scheletrici) all'attacco della terra? Bene, il ct azzurro Roberto Mancini è andato decisamente alla controffensiva contro il razzismo. Lo ha fatto nel giorno che lo ha visto protagonista prima a distanza come designato del premio Bearzot, poi di persona, come testimonial Unicef per rilanciare il suo «impegno per l'infanzia».

E per quanto riguarda avvenuto con Kean, il Mancio condottiero dell'Italia sbotta: «Insopportabile quanto è avvenuto con lo juventino, serve agire. Non se ne può più. L'atteggiamento che è stato usato contro Moise è davvero insopportabile, bisogna stigmatizzare i buu razzisti. Per questo serve prendere posizione e agire anche duramente affinché queste cose finiscano». Quindi il ct precisa: «Non dico che queste situazioni avvengono in tutte le partite, comunque capita spesso. Anche in Inghilterra, dove sono molto più avanti di noi nella lotta al razzismo, accadono ancora queste queste spiacevolissime situazioni, ma noi dobbiamo fare molto di più per eliminarle del tutto».

E su premio ricevuto, Mancini sorride e ammette: «Bearzot è stato il ct che mi ha fatto esordire in azzurro e la sua Italia 82 è la Nazionale che più mi ha ispirato: è un premio che mi onora». Olè.

marco.zorzo@leggo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA