Mancata zona rossa indagato Cajazzo

L'ex dg della sanità Lombarda, Luigi Cajazzo, è stato indagato dalla procura di Bergamo insieme ad altri funzionari della Regione nell'ambito dell'inchiesta con al centro la gestione della pandemia, le mancate zone rosse e in particolare il caso dell'ospedale di Alzano, prima chiuso e poi riaperto.

Ieri i militari della guardia di finanza di Bergamo hanno acquisito il contenuto dei cellulari e le e-mail nei computer di una serie di funzionari e dirigenti regionali, in particolare dell'assessorato al Welfare, per ricostruire le comunicazioni intercorse con i dirigenti della Asst di Bergamo Est e far luce in particolare sulla gestione dell'emergenza Covid all'ospedale di Alzano e sulla anomala chiusura e riapertura dopo poche ore del pronto soccorso dello scorso 23 febbraio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

