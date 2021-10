Mamme single e famiglie, ecco chi bussa alla Caritas

Simona Romanò

I vaccini rallentano i contagi, ma non frenano gli strascichi dolorosi della pandemia su uno stuolo di milanesi ridotti in povertà dal coronavirus. E che non riescono ad uscire dall'indigenza. Le categorie più in difficoltà sono le donne sole con figli piccoli a carico e le famiglie numerose: a Milano, «ci sono mamme che non hanno nemmeno i soldi per cucinare le lasagne ai bambini».

IL REPORT. La fotografia emerge dall'ultimo Rapporto sulla povertà realizzato dall'Osservatorio della Caritas Ambrosiana, presentato ieri: «Il 41% dei 12.461 assistititi hanno chiesto il pacco viveri o i soldi per le bollette la prima volta nel 2020», ovvero in piena pandemia. E, dopo oltre un anno, hanno ancora bisogno di aiuti. Sono soprattutto donne sole con bambini e famiglie numerose. «La ripartenza non è uguale per tutti - commenta il direttore della Caritas Luciano Gualzetti (nella foto) - la locomotiva d'Italia si è rimessa in marcia, ma sono rimasti a terra i più deboli», che si stanno curando le ferite dei lockdown. «Va assolutamente riformato il sistema degli aiuti pubblici».

I NUOVI POVERI. Da un'analisi delle storie delle persone aiutate emerge che non sono riusciti ad agganciare la ripresa «i lavoratori dei settori che più sono stati colpiti dalla crisi: ristorazione e alberghiero». Camerieri, lavapiatti, addetti alle pulizie, con la fine del lockdown hanno ripreso a lavorare ma ad orari ridotti e con una conseguente diminuzione di salario tale da non garantire più livelli di reddito sufficienti. In stato di grave bisogno, poi, ci sono «i lavoratori saltuari e irregolari», che prima galleggiavano, e «quelli con contratti regolari che però sono rimasti a casa e ricevono una cassa integrazione troppo bassa per i costi della vita». Infine, non riescono a risalire la china «coloro che hanno contratto un mutuo per l'acquisto della casa e ora non riescono più a farvi fronte e chi si è indebitato».

AIUTI. La metà degli assistiti (50,5%) chiede beni materiali e servizi, il 17,4% lavoro, il 37,2% sostegno personale. Tra gli assistiti il 48,4% non ha un legame stabile, il 61,1% ha una bassa scolarità, il 56,7% è disoccupato ma il 43,3% è povero nonostante abbia un lavoro.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA