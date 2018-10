Maltempo, assalto ai centralini 300 chiamate ai vigili del fuoco

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono stati oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra lunedì e martedì a causa del maltempo. Nella sola provincia di Milano la notte scorsa gli interventi sono stati più di un centinaio a causa di alberi pericolanti, allagamenti o tegole e antenne a rischio caduta. E le situazioni in attesa di essere risolte sono ancora una quarantina. Le zone più colpite dalla pioggia e dal vento sono quella di Vimercate, Sesto San Giovanni e Monza. Il maltempo ha mobilitato anche i vigili che a Milano ha dovuto gestire le deviazioni del traffico per alcuni sottopassi allagati e gli alberi abbattuti. E all'istituto Steiner a causa del forte temporale, alcune classi «si sono allagate diventando completamente inagibili», come ha segnalato il collettivo studentesco. La pioggia ha anche provocato alcuni incidenti stradali non gravi. Anche per la situazione di Lambro e Seveso, che nel tardo pomeriggio di lunedì aveva superato la seconda soglia di allarme, la situazione è rientrata nella normalità. Disagi anche nelle altre province lombarde per la caduta di alberi, allagamenti e le infiltrazioni di acqua negli edifici. Dopo la tregua di ieri il maltempo però si ripresenta oggi.