MALTEMPO 40 MILIONI DI DANNI

Quaranta milioni di danni. È il bilancio di una settimana dove anche la Lombardia come il resto di Italia nubifragi e trombe d'aria hanno messo in ginocchio la Regione. Il governatore Attilio Fontana ha inoltrato al governo la richiesta di stato di emergenza per i danni provocati in questi giorni dal maltempo. Lo ha annunciato lo stesso Fontana. Tra le zone maggiormente colpite ci sono il Bresciano con una stima di 18 milioni di euro di danni, la Bergamasca con 12 milioni di danni e la provincia di Sondrio. A dirlo è l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo. «Gli interventi sul dissesto, come le opere di contenimento delle esondazioni e le vasche di laminazione, hanno dato risultati prevenendo situazioni come quelle successe in passato» ha però precisato Cattaneo.