Malpensa si avvicina a Capo Verde

Sabrina Quartieri

Capo Verde, un arcipelago paradisiaco che non ha nulla da invidiare ai lontani Caraibi e che si può raggiungere in sei ore di aereo: è infatti operativo il volo della Cabo Verde Airlines tra Milano Malpensa e l'Amilcar Cabral di Sal, hub del Paese africano.

Durante l'inaugurazione del volo, lo scorso primo luglio al Terminal 1 dello scalo varesino e alla presenza di Edna Lopez, console onorario di Capo Verde a Milano, l'amministratore delegato aggiunto Mario Chavez della compagnia aerea ha raccontato tutte le novità.

Nata sulle ceneri di quella di bandiera, la Tacv, e acquisita per il 51% dalla Loftleidir Cabo Verde di Icelandair, la Cabo Verde Airlines dispone per il medio e lungo raggio di tre Boeing B757, con 12 posti in Comfort e 180 in Economy (ma si aumenterà la flotta). Il suo hub, a Sal, è stato riammodernato e portato a livelli di standard internazionali, soprattutto sui controlli di sicurezza (da qui si vola anche verso il Brasile e il Senegal, mentre da Praia si va a Boston). Cabo Verde Airlines, per i collegamenti con Milano Malpensa, conta quattro voli settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica).

L'assaggio del Paese inizia già a bordo: se la Cachupa, a base di pesce e verdure, rappresenta il piatto tradizionale, il primo wine tasting propone il vino di Fogo, nato alle falde dell'unico vulcano dell'arcipelago. Per informazioni: https://caboverdeairlines.com/it.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

