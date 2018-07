Malpensa, saltano 3 voli in 900 restano a terra

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vacanze a Lisbona rovinate. E pur quelle a Copenaghen e Casasblanca, almeno per chi doveva partire ieri da Malpensa. Circa 900 passeggeri sono rimasti a terra, perché i due voli Easyjt per le capitali portoghese e danese e quello dell'Air Maroc sono stati cancellati all'improvviso. E al terminal 2 di Malpensa è stata una giornata di rabbia e disagi, con centinaia di passeggeri scatenati alla ricerca di voli alternativi e molto più costosi, pur di salvare la vacanza.Nel caso di Easyjet i due voli sono stati cancellati per ragioni operative. La compagnia low cost ha spiegato in una nota che nel caso del volo da Lisbona era stato superato il numero di ore che un equipaggio può sostnere in sicurezza. Nel caso del collegamento con Copenhagen invece «a causa di restrizioni del controllo del traffico aereo su voli precedenti abbiamo dovuto apportare alcuni cambi nel programma e non siamo stati in grado di rendere operativo il volo».L'Enac ha aperto un'inchiesta per accertare che le compagnie che hanno cancellato i voli stiano rispettando il regolamento europeo che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni e overbooking.