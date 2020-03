Malpensa resta senza ali

Sul piazzale del Terminal 1 della Malpensa la fila dei taxi è come congelata. Non si muove nulla, in attesa di clienti che non ci sono. Dentro, corridoi vuoti, banchi del check in deserti, nastri bagagli silenti, qualche naufrago appena sbarcato, trolley al seguito e mascherina sul viso.

Il secondo aeroporto d'Italia per numero di passeggeri (27 milioni all'anno, dopo Fiumicino) da ieri è un deserto. Perché da ieri anche l'Alitalia ha sospeso l'attività su Milano. L'ultimo volo atterrato è stato l'AZ605 da New York, alle 10,40. La compagnia di bandiera si ritira buon ultima, dopo l'analoga decisione di America Airlines, Delta, British Airways, Brussels Airlines, e anche le low cost Ryanair e EasyJet. Solo nella giornata di ieri le cancellazioni sono state quasi 90, tra partenze e arrivi per o da Mosca, Parigi, Lussemburgo, Bruxelles, Tirana.

Anche Linate esce fortemente ridimensionato: Alitalia ha cancellato tutte le destinazioni internazionali (dirottate su Fiumicino), e mantenuto solo i voli nazionali, oltre a uno su Londra. Solo ieri sono state cancellate 25 partenze e annullati 33 arrivi. Sono confermati 26 voli, sui 204 precedenti all'emergenza coronavirus. Ieri erano confermati due voli al giorno andata - ritorno per Alghero, Cagliari, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Napoli, Perugia e 3 andata - ritorno per Roma.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

