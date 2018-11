Malpensa Express in tilt per un aspirante suicida

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha minacciato di buttarsi da un ponte sopra la linea ferroviaria nei presi della stazione di Castellanza, in provincia di Varese, con il risultato di bloccare per più di un'ora la circolazione dei treni, in particolare del Malpensa Express.Ieri alle 11 un uomo di 48 anni, ha minacciato di gettarsi dal cavalcavia del Roccolo, sulla linea Ferrovie Nord Milano-Novara, nel territorio di Busto Arsizio. Immediatamente è scattato l'allarme. I vigili del fuoco hanno disposto il blocco dei treni e steso un telo gonfiabile sotto il ponte. Alla fin l'uomo è stato convinto a scendere. È stato affidato al 118 ed avuto un colloquio con loepsichiatra. è stato denunciato per procurato allarme. La circolazione sulle linee Novara-Saronno e Malpensa-Milano è rimasta interrotta dalle 10,56 alle 12,25. I treni hanno accumulato ritardi fino a 120 minuti su tutta la tratta.