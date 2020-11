Malpensa-Cina, decolla il primo aereo Covid free

È decollato ieri da Malpensa il primo aereo per la Cina dichiarato Covid free: un Boeing 787 da 359 posti (con tasso di occupazione limitato al 75%), che da ieri collega l'aeroporto varesino alla città di Nanchino, capoluogo della provincia orientale cinese del Jiangsu. Il volo è operato dalla compagnia aerea low cost Neos e prevede un collegamento settimanale tra Milano e la città cinese: secondo il sito web della compagnia, il costo minimo per un biglietto è di 2890 euro.

Il volo è considerato libero dal coronavirus perché alcuni addetti sottoporranno passeggeri e personale di bordo a un test rapido per il Covid che produrrà risultati entro 30 minuti: lo screening sanitario è coordinato da personale del policlinico San Donato.

Il test si aggiunge alle norme sanitarie già adottate e in vigore a Malpensa, compresa la presentazione dell'esito negativo di un tampone molecolare e di un esame sierologico fatti 48 ore prima del decollo.



