Maldini e Boban: un silenzio assordante

MILANO - Sono fuori dal Milan, non ancora da Milanello. Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno deciso di restare vicino alla squadra, soprattutto a Stefano Pioli fino a quando Ivan Gazidis glielo permetterà. Questione di tempo, di contratti da chiudere, di buonuscite da prendere e poi altre due bandiere del Milan toglieranno il disturbo.

Ma non saranno gli unici. Anche nel settore giovanile si cambierà e tanto. Andranno via altre facce rossonere.

In fondo l'ennesima rivoluzione del Diavolo è solo agli inizi. Boban sicuramente, Maldini pure, hanno scelto il basso profilo. Loro insieme a Ricky Massara hanno voluto dare un segnale di tranquillità. Se ci saranno riusciti si capirà solo quando il Milan riuscirà a scendere in campo. Non hanno parlato alla squadra. Si sono tenuti a colloquio solo con Pioli per parlare soprattutto della gara con la Juvenuts, di novanta minuti che non si sono giocati ancora per l'emergenza Coronavirus.

Per Pioli, ignaro di non poter giocare, non importa quello che sta succedendo a Casa Milan: «Non possiamo farci distrarre da altre situazioni, anche perché le altre situazioni non siamo noi a poterle controllare: noi possiamo determinare e incidere sulle nostre prestazioni e sui nostri risultati». Maldini e Boban hanno seguito l'allenamento, l'hanno fatto come sempre, interagendo, scambiandosi opinioni su giocatori, su questioni tattiche. Loro possono farlo. Gazidis no di certo. Forse Ralf Rangnick che ha come modello Sacchi. Al tedesco piacciono sicuramente le sfide impossibili, peccato però a volte non le porti a termine...(L.Ucc.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

