«Maldini-Boban sono un pezzo della storia del nostro club»

MILANO - Fa male vedere il Diavolo fuori dall'Europa. Dalla sua Portofino, Piersilvio Berlusconi non nasconde che «per una grande squadra come il Milan non essere in Europa è terribile». Berlusconi jr., che riporta la Champions League in chiaro sulle reti Mediaset, non sorride per Conte all'Inter, non ha capito il cambio di Allegri e sulla scelta di Giampaolo preferisce «non esprimere giudizi. Non lo conosco abbastanza. Gattuso via? Mi è dispiaciuto, ho dei ricordi vincenti che mi legano a Rino».

Maldini dirigente invece «mi piace, rappresenta un pezzo della storia del Milan. Un pezzo del Milan di mio padre, è inevitabile che lo guardi con senso di fiducia. Pure Boban mi piace, è intelligente e speriamo facciano bene». Alla fine non nasconde che «da quando il Milan non è più il nostro Milan spesso, se non vince, non lo guardo. Per non soffrire si arriva anche a questo...».(L.Ucc.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

