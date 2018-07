Malcom, il Barça offre di più Roma scippata

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - Una follia di mercato, così l'hanno definita ieri a Trigoria. Quando mancavano due ore all'arrivo di Malcom a Ciampino (con tanto di note ufficiali sui profili di Roma e Bordeaux e visite mediche fissate oggi alle 8) ecco l'incredibile stop che ha sconvolto la tifoseria giallorossa e il ds Monchi già in festa per il dodicesimo acquisto che avrebbe dovuto raggiungere i nuovi compagni negli Stati Uniti.Il Barcellona si è inserito all'ultimo minuto nella trattativa offrendo più dei 36 milioni messi sul piatto dalla Roma qualche ora prima per il brasiliano e accettati dal club francese. Il Bordeaux ha fermato Malcom quando era già arrivato all'aeroporto, e ora sarà difficile convincere le due parti a mettere da parte il Barça che evidentemente non ha digerito la remuntada dello scorso anno in Champions. Malcom così, a meno di altri colpi di scena, dovrebbe atterrare oggi in Spagna. A questo punto tornano in auge le alternative Suso e Berardi. È sbarcato, invece, il portiere svedese Olsen arrivato dal Copenaghen per 8,5 milioni e che firmerà oggi un quadriennale da 2,2 milioni. Ufficiale anche il prestito di Defrel alla Sampdoria.