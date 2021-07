Malagò: «Italia forte, esserci è più importante di tutte le difficoltà»

«L'idea di esserci è più importante di qualsiasi difficoltà e questo secondo me fa onore». Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò parte per Tokyo con tante speranze. «Siamo in tanti, siamo forti, però esistono anche molte variabili - ha spiegato Malagò -. Io sono stato ottimista in epoche molto lontane, non sospette, vedo che c'è comunque una bellissima atmosfera, pur nella particolarità e complessità di questi giochi olimpici, rispetto ai quali sappiamo tutti quanto siano diversi dal solito. Proprio per questo, però, sono molto sentiti e desiderati». Malagò ha anche aggiunto, commentando la rinuncia all'ultimo istante di Berrettini e di Molinari nel golf: «mi è dispiaciuto tantissimo ma è inutile stare a lamentarsi, tutti quanti hanno dei problemi. Noi abbiamo una squadra molto forte e vediamo cosa dirà il campo».

ANCHE PANCALLI OTTIMISTA - «Da uomo di sport ho percepito questa straordinaria passione condivisa, non facendo alcuna distinzione tra mondo olimpico e paralimpico. Olimpiadi e Paralimpiadi ormai, rispetto ad una certa narrazione, vivono unicamente, anche noi partiremo subito dopo i colleghi olimpici e chiedo a Malagò che ci scaldino l'atmosfera», ha detto Luca Pancalli, presidente Cip, proprio parlando del presidente del Coni. Le Paralimpiadi si disputeranno a Tokyo dopo i Giochi, da martedì 24 agosto a domenica 5 settembre con l'Italia che punta a restare tra le big del medagliere. (M.Lob.)

