Maksimovic super e sfiora anche il gol

MERET 7,5

Apre fermando CR7, chiude con una prodezza su Dybala dal dischetto. Decisivo

DI LORENZO 6

Ha Ronaldo dalla sua parte e deve soprattutto contenere.

MAKSIMOVIC 7

Come contro l'Inter, dalle sue parti non si passa. Sfiora il gol al 93' ed è infallibile ai rigori.

KOULIBALY 6,5

Non da meno rispetto alla solidità di Maksimovic.

MARIO RUI 6

Fa con volontà entrambe le fasi, ma si innervosice e Gattuso lo toglie (36' st Hysaj ng: è subito un motorino sulla fascia).

FABIAN RUIZ 6

È lontano dalla miglior condizione e si vede (35' st Allan ng).

DEMME 6

Partita in crescendo, dopo essersi fatto ipnotizzare da Buffon a fine primo tempo.

ZIELINSKI 6

Gara di sacrificio (41' st Elmas 6: prende il palo al 93' a due passi da Buffon, ma non il Napoli non paga dazio).

CALLEJON 6

Non riscatta in avanti un rischioso errore iniziale in disimpegno, ma vince al passo d'addio. (23' st Politano 6,5: Fornisce vivacità e iniziative, segna il proprio rigore).

MERTENS 6

Non è al meglio e l'ufficialità del rinnovo non gli dà una marcia in più (24' st Milik 6,5: Spreca un'ottima palla appena entrato, ma non trema sul rigore decisivo).

INSIGNE 6,5

Un legno e una sventola nel primo tempo. Dal dischetto da il là agli infallibili partenopei.

GATTUSO 8

Esalta la professionalità dei giocatori. I giocatori sono tutti per lui, con lui. E, siamo sicuri, con il cuore anche con la sorella Francesca.

