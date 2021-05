Maignan nuovo portiere del MIlan «Da oggi in rossonero sarò MM16»

Luca Uccello

Ora è anche ufficiale. Mike Maignan è il nuovo numero uno del Milan. Anzi il numero 16. È questo il numero di maglia scelto dal portiere campione di Francia con il Lille, pronto ora a giocarsi l'Europeo con la sua Nazionale prima di tornare a Milanello per cominciare una nuova avventura in rossonero e dimostrare che l'addio a Gigio Donnarumma non peserà. Un numero non a caso: «È il numero con cui ho iniziato, mi piace come suona MM16 (in francese, ndr). È una cosa che rimarrà con me fino alla fine della mia carriera», queste le prime parole al canale ufficiale del club rossonero con cui Mike ha firmato un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2026. Un contratto a poco meno di tre milioni di euro netti a stagione. Al Lille invece andranno 15 milioni di euro bonus compresi. Mike Maignan è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain dove ha giocato con Rabiot e soprattutto con Zlatan Ibrahimovic che ora ritrova al Milan. «Sono davvero contento di essere in rossonero, è uno dei club più importanti al mondo, con grandi ambizioni e un progetto ambizioso per il futuro». Queste le prime parole di Magic Eagle (questo il soprannome che gli hanno dato i suoi compagni di squadra) con la maglia gialla del Milan con cui dovrà difendere la porta rossonera. Gli piace giocare col pallone tra i piedi e parare i rigori: «È questione d'istinto, è un duello tra portiere e attaccante e a me non piace perdere queste sfide». Ultma battuta su due prossimi compagni di squadra: «Leao è un prodigio, sono stato fortunato di aver già giocato con lui al Lille, e ora ci rincontriamo. Lo stesso vale per Ibrahimovic, è sempre un piacere giocare con lui». Intanto finita la stagione, Davide Calabria ha deciso di operarsi per risolvere il problema di ernia inguinale che lo aveva colpito sul finire di questo avvincente campionato. L'intervento, eseguito in videolaparoscopia dal dottor Giuseppe Sansonetti, alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscito.

