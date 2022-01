MAIGNAN NG

Pranzo al sacco al Penzo, poi fa il turista in Laguna.

FLORENZI 6,5

La fortuna non è con lui (43' st Stanga ng).

KALULU 6,5

Ma perché il Milan deve andare a comprare un altro centrale quando c'è Pierre? Inspiegabile.

GABBIA 6

Con il Venezia è tutto più facile anche per lui.

THEO HERNANDEZ 7,5

Dal suo piede parte il vantaggio del Milan. Con lo stesso piede fucila Romero sul suo palo.

TONALI 7

Fondamentale in mezzo al campo, decisivo in fase di recupero. Un giocatore da Milan dei grandissimi.

BAKAYOKO 6,5

Ci mette sempre il fisico ma questa volta riesce a far pesare anche esperienza e qualità.

SAELEMAEKERS 5,5

Fa quello che gli chiede il suo allenatore (1'st Messias 5,5: Non fa niente di travolgente).

BRAHIM DIAZ 5,5

Nessuna giocata da urlo, nessuna conclusione pericolosa. Fa la sua partita. (28' st Maldini 6: entra bene).

RAFAEL LEAO 6,5

Il ritorno dal primo minuto è più che positivo (17' st Rebic 6: minuti preziosi i suoi).

IBRAHIMOVIC 7

Con il Venezia, Zlatan ha segnato all'80a squadra in carriera (28' st Giroud 5: male lontano da San Siro).

PIOLI 7

Due vittorie su due nel 2022, sei reti fatte, solo una subita. La pressione sull'Inter continuerà fino alla fine.



