MAIGNAN 7

Una parata su Zaniolo, poi quella doppia su Abraham valgono tutto il suo ingaggio e una grande vittoria.

FLORENZI 6

Il suo passato, la sua ex squadra gli fanno tremare sempre le gambe. Peccato per i fischi e per quel palo su punizione (32' st Conti 6: debutto stagionale).

KALULU 6,5

Gara difficile anche per lui ma la sua freddezza lo aiuta a uscire da ogni situazione a testa alta. Promosso a pieni voti.

GABBIA 5

Una partita in continua sofferenza, contro chiunque. Come dice Paolo Maldini: «L'unica necessità di questo mercato è un difensore per sostituire l'infortunio di Kjaer». Serve in fretta.

THEO HERNANDEZ 6

Dalla sua prima conclusione nasce il vantaggio rossonero. Un po' troppo nervoso.

TONALI 7

Leader assoluto del centrocampo rossonero. Da lui non si può più prescindere. Serve sempre, anche con una gamba sola.

KRUNIC 5

Non è Frank Kessie e in mezzo al campo si sente e tanto (19' st Bakayoko 5: esordisce con un liscio poi ci mette il fisico).

MESSIAS 7

Un altro gol e nemmeno troppo facile. La sua favola continua con tante altre giocate da applausi.

BRAHIM DIAZ 6

Prende una traversa da paura (43' st Maldini ng).

SAELEMAEKERS 6

Solita, tanta, corsa e sacrificio per il bene del Milan (19' st Rafael Leao 6,5: entra e segna il gol della sicurezza).

GIROUD 6,5

Torna al gol. E poco importa se solo dagli undici metri. Per un attaccante conta buttarla dentro e lui ci è riuscito. Il palo colpito è un assist perfetto per Messias (32' st Ibrahimovic 6: tocca un pallone ed è subito assist vincente. Dal dischetto invece sbaglia ancora una volta).

PIOLI 7

Più forti dell'emergenza, più forti di tutti. Aspettando l'Inter, il Milan di Stefano Pioli torna a meno uno.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA