MAIGNAN 7

Qualche miracolo per ricordare che Donnarumma fa parte ormai del passato.

CALABRIA 7

Davide festeggia la chiamata di Mancini con un grande gol, uno di quelli che non si dimenticano.

KJAER 6,5

Ci mette l'esperienza quando il fisico non arriva. Prima con Zapata poi con tutti gli altri.

TOMORI 6,5

Un vero mastino che non fa entrare gli sconosciuti. Protegge la sua area con le unghie e con i denti.

THEO HERANANDEZ 7,5

Se non segna fa l'assist vincente. In Italia non ha rivali. In Europa ancora qualcuno (35' st Ballo-Tourè ng: altri preziosi minuti).

TONALI 8

È il miglior centrocampista del Milan. Costruisce e distrugge, inventa e segna. Mancini lascia a casa anche lui. Un errore. Sandro merita non solo di essere chiamato, merita di più (35' st Bennacer ng: ormai è diventato la riserva naturale di Tonali).

KESSIE 6

Pioli lo difende, lui però in campo non riesce a smentire i malpensanti, quelli che credono che Frank non manterrà la parola data e se ne andrà a parametro zero.

SAELEMAEKERS 6

Sbaglia un calcio di rigore di testa. Uno di quei colpi che, evidentemente, non possiede nel suo repertorio.

BRAHIM DIAZ 6

Fa tutto a parte che attaccare. A Bergamo difende tanto, si sacrifica molto (29' st Messias 5: una storia straordinaria che continua con l'esordio con la maglia del Milan. Peccato che le due reti arrivano da due suoi errori)

RAFAEL LEAO 6,5

Va via quando vuole. E quando vuole segna anche reti bellissime. Lo fa in contropiede. Un grande gol, l'ennesimo in questa stagione (44' st Pellegri ng).

REBIC 6,5

Fatica a fare la prima punta. Quando si sposta a destra o a sinistra è tutta un'altra vita per lui e per il MIlan.

PIOLI 6,5

Il suo Milan continua a vincere, anche soffrendo. Vince e segna tanto e subisce poco (appena 5 reti), molto poco rispetto a tutte le altre. Una squadra che continua a dominare in Italia e che vuole vincere lo scudetto. Ma per quello bisognerà vedersela con Napoli e Inter.

