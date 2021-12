MAIGNAN 7,5

Fa due parate straordinarie, da uomo ragno. Davvero incredibile, impressionante.

KALULU 6,5

Per Pioli è un centrale, non un'alternativa a Calabria. E così toglie Gabbia, sposta Pierre e la difesa è fatta e funziona, almeno a Genova.

TOMORI 6

C'è lui in campo e la differenza si vede; per fortuna con il Genoa non ci sono gli straordinari da fare.

KJAER NG

Un infortunio stupido, molto doloroso. Oggi gli esami (4' pt Gabbia 6: la figuraccia di Firenze è stata dimenticata ma a Pioli non basta ancora. 1' st Florenzi 5,5: niente di indimenticabile).

THEO HERNANDEZ 6

Non è lo stesso Theo, non è il giocatore che prende e va, lasciando tutti sul posto. Quando ci prova viene anche trattenuto per la maglia.

KESSIE 6

Festeggia la 200esima in rossonero con la fascia da capitano al braccio e con tre punti fondamentali.

TONALI 6,5

Gioca con i guanti bianchi. Anche perché in mezzo al campo non ci sono avversari alla sua altezza (31' st Saelmaekers 6: quindici minuti di buon allenamento).

MESSIAS 7

Seconda rete di testa in tre partite, e pensare che era stato acquistato per i suoi piedi buoni. Quando tocca palla, comunque, sono spesso colpi da biliardo.

BRAHIM DIAZ 6,5

L'aria di mare di Genova fa bene al ragazzino di Pioli. Tanta corsa, tanti dribbling, molte giocate delle sue a dimostrazione che con il Sassuolo è semplicemente stata una giornata no (31' st Bakayoko 6: altri minuti utili per entrare nei meccanismi del motore rossonero).

KRUNIC 6,5

È l'uomo per tutte le stagioni, per tutte le partite. Un giocatore su cui Stefano Pioli punta sempre. Una fiducia che Rade si sente addosso e che ricambia.

IBRAHIMOVIC 7

Una punizione magica. Una di quelle che lascia sul posto anche Sirigu. Poi Pioli lo risparmia (15' st Pellegri 5: entra in campo nella sua Genova ma non incanta).

PIOLI 6,5

Quando il suo Milan segna lui entra in campo, abbraccia i suoi ragazzi, poi continua a incoraggiarli. Pioli ritrova il successo in campionato, mantiene il secondo posto, continua a sognare lo scudetto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

