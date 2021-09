MAIGNAN 6

Una sola parata su Immobile nel finale, poi la noia.

CALABRIA 6,5

È cresciuto, più forte, sempre più sicuro. È anche uno che ci prova, che continua a tirare in porta. Prima o poi la prenderà anche.

ROMAGNOLI 6

Con l'arrivo dell'autunno viene rispolverato il vecchio capitano. Lui risponde presentissimo.

TOMORI 6,5

Un bulldog inglese che ti morde le caviglie fino sotto la doccia.

THEO HERNANDEZ 7

Una fuoriserie, una macchina da corsa che continua a girare su quel prato verde a tutta velocità senza mai finire la benzina.

TONALI 7

Basterebbe dire straordinario. Non sbaglia un pallone, non si tira mai indietro. È diventato il faro di un centrocampo Kessie-dipendente. Ma ora c'è anche lui.

KESSIE 5

San Siro non lo fischia (se non qualcuno all'inizio e all'uscita) ma quel rigore sulla traversa farebbe venire voglia di farlo per tutto il tempo che resta in campo. Il mancato rinnovo comincia a rendere tutto più complicato (16' st Bakayoko 5: entra e si prende subito un cartellino arancione. Poi si fa pure male. 30' st Bennacer 6: il pallone che strappa nel finale a Immobile vale la sufficienza).

FLORENZI 6

Basta un'ora per Alessandro per conquistare il suo nuovo pubblico, nel suo primo derby di stagione (16' st Saelemaekers 6: concreto come tutto il resto del Milan).

BRAHIM DIAZ 6,5

Un piccolo numero dieci dalle continue giocate. Se c'erano dubbi sul dopo Calhanoglu ora non si può più averli.

RAFAEL LEAO 7

Un'assoluta magia: per come va via all'uomo, per come chiede ottiene il triangolo con Rebic che gli restituisce un pallone sul dischetto solo buttare dentro (15' st Ibrahimovic 7: Zlatan è fatto così: solo per i grandi ritorni per accendere le platee e con lui San Siro diventa bollentissimo).

REBIC 7

Non è un prima punta, non lo è mai stato. Ma uomo-assist sì: anche questo si sapeva già.

PIOLI 7

La sua macchina da guerra che distrugge e diverte non conosce ostacoli: E ora il Liverpool per una grande notte di Champions, dopo sette anni di assenza.



