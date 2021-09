MAIGNAN 6

Un solo, vero tiro e due gol subiti. Ma Mike non ha colpe, nessuna.

CALABRIA 6,5

Una partita di cuore, una delle tante che il ragazzo della Cantera rossonera ci ha abituato a mettere in campo. Corre per due, chiude per quattro.

TOMORI 6,5

Il solito mastino al quale non basta mai un solo osso da rosicchiare.

ROMAGNOLI 5

Tornare a San Siro con la fascia da capitano al braccio lo esalta. Peccato per l'unico errore commesso che è costato il pari. Ma perché su Griezmann si è fermato?

THEO HERNANDEZ 6

Spinge di continuo ma lo fa andando sempre e solo diritto.

BENNACER 6,5

La musichetta della Champions League lo trasforma in un regista, peccato per il finale. (36' st Florenzi 5: commette qualche errore di troppo).

KESSIE 5

Il primo giallo c'è, il secondo è esagerato. Ma da ammonito avrebbe dovuto essere più attento. Soprattutto in Europa

SAELEMAEKERS 6,5

In piena emergenza. sa fare anche il difensore. Una grandissima partita di Alexis, l'ennesima (36' st Kalulu 5)

BRAHIM DIAZ 6,5

Per tutta la partita fa quello che vuole. Nessuno lo riesce a fermare (12' st Ballo-Tourè 5: non riesce a tenere lontano dall'area il nemico spagnolo).

RAFAEL LEAO 7

Una rete che vale oro, una traversa che sarebbe valso la copertina dell'album delle figurine. Esce senza più forze (12' st Giroud 5: serve un gigante per combattere con l'Atletico. Lui non ci riesce, non è ancora pronto per farlo)

REBIC 5

Pioli non gli dà la possibilità di rimediare all'errore davanti a Obiak. Peccato (34' pt Tonali 6,5: ormai merita un posto fisso in questo grande Milan e anche in azzurro con l'Italia di Roberto Mancini)

PIOLI 6

Il ritorno a San Siro in Champions League è notevole: il suo Milan meriterebbe tutto un altro finale non solo per il risultato ma per quello che ha fatto vedere in campo, per quello che ancora una volta ha dimostrato: è una squadra forte, capace di mettere sotto anche le grandi d'Europa. Ora però la classifica di Champions piange.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA