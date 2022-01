MAIGNAN 6

Serata fredda, umida e inoperosa. Sei di stima.

CALABRIA 6,5

Quando c'è si fa sentire. Una partita di spinta, di grande forza. Mai in difficoltà, sempre pronto a colpire. Esce senza fiato (30' st Florenzi 6: Non fa rimpiangere il titolare).

KALULU 6,5

Inutile andare a cercare un altro difensore centrale quando c'è lui. Attacco della Juventus annullato.

ROMAGNOLI 6,5

Meriterebbe il rinnovo solo per questa partita.

THEO HERNANDEZ 6

Quando parte è imprendibile. Peccato che con la Juve ci riesca poco.

TONALI 6,5

Vince la sfida con Locatelli, dimostrandosi padrone del centrocampo.

KRUNIC 5,5

In campo per novanta minuti un po' così.

MESSIAS 5

Da lui Pioli si aspetta sempre un dribbling vincente, la giocata che può cambiare la partita: sarà per la prossima volta (16' st Saelemaekers 6: più vivo, più pericoloso. Sfiora il gol con una grande giocata sull'ex De Sciglio).

BRAHIM DIAZ 6

Piccolo, fastidioso e a tutto campo per necessità tattiche (16' Bennacer 6: arrabbiato per la sua Coppa d'Africa persa).

RAFAEL LEAO 5,5

Sbaglia un rigore in movimento ma è bravissimo a procurarselo. Quando decide di accelerare è imprendibile. Il problema sono le pause, troppo lunghe (30' st Rebic 5: troppo e troppo tardi).

IBRAHIMOVIC 6

Si vede che ci tiene ma dietro la caviglia destra, il tendine fa male. Smorfie di dolore e cambio necessario per evitare il peggio (28' pt Giroud 5: un solo colpo di testa).

PIOLI 6

Un punto con la Juve non si discute. Ma l'Inter resta a +4 con una gara in meno. E il Napoli ha nuovamente gli stessi punti del suo Milan. E come non bastasse continua a non battere Allegri in carriera.

(Luca Uccello)

