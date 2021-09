MAIGNAN 6

Nessuno intervento miracoloso, nessuna parata: Maignan, almeno una notte, la dorme tranquilla.

KALULU 6

Spinge ma senza mai troppa convinzione. Ha una grande occasione per buttarla dentro ma fare gol non è il suo mestiere.

GABBIA 6

La panchina non l'ha arrugginito. Quando c'è da chiudere lo fa senza paura di sbagliare. Insomma, se serve lui c'è sempre (14' st Tomori 6: un cambio inutile, anche perché poco dopo Romagnoli comincia a zoppicare).

ROMAGNOLI 6,5

Con la fascia da capitano ben stretta al braccio, guida il Milan e non fa passare un solo pallone.

BALLO-TOURE 6

Non può essere Theo Hernandez, non subito almeno. Ogni tanto si dimentica l'uomo (15' st Theo Hernandez 7: Pioli chiede maggior spinta e chiama il titolarissimo ed è subito assist vincente. Poi Theo segna anche a modo suo, di potenza. In grande serata).

BENNACER 5

Non riesce a fare la differenza. Ritmo basso, troppo basso per questo Milan che deve andare a mille per tornare leader in A almeno per una notte.

TONALI 6

Il titolare è lui. Il comando delle manovre tocca solo a lui. Ma con il Venezia fa fatica.

FLORENZI 6,5

Fosse per la mira poco precisa meriterebbe un voto più basso, forse nemmeno la sufficienza. Ma ci mette tutto: impegno, corsa, sacrificio e la qualità. È perfetto anche così per Pioli (15' st Saelemaekers 6: entra e dà maggior equilibrio anche se minore spinta).

BRAHIM DIAZ 7

Il voto alto lo merita tutto perché le sue giocate non sono mai banali. Da applausi la sua spaccata alla Ibra. Bravo Maldini a credere in lui, c'è poco da dire (36' Kessie ng).

RAFAEL LEAO 6

Con i suoi dribbling e le sue fughe riesce a infiammare San Siro.

REBIC 6

Ci prova in un paio di occasioni, ma contro il Venezia non è fortunato (29' st Pellegri 6: si prende i primi applausi per un nuovo inizio).

PIOLI 6,5

L'obiettivo era conquistare i tre punti. Pazienza se per una sera non si gioca un grande calcio. Ora la sua squadra è nuovamente leader.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 05:01

