MAIGNAN 6,5

Lui le mani ce le mette sempre. Un'altra conferma.

TOMORI 6,5

Dove lo metti morde le caviglie avversarie.

KJAER 5,5

Morata lo mette in difficoltà. Uno dei pochi che ci è riuscito. Poi è costretto a uscire per un problema muscolare. L'età si fa sentirE (36' pt Kalulu 6,5: lui non delude mai. Forse dovrebbe avere maggior spazio ma non è semplice).

ROMAGNOLI 6

Gli toccherà giocare con più continuità. Una fortuna anche per Pioli.

THEO HERNANDEZ 5

Perde incredibilmente il duello in velocità con Morata.

TONALI 6,5

Meno bello del solito ma sempre presente quando c'è da mettere un po' d'ordine e il pallone sulla testa di Rebic.

KESSIE 5

Non è lo stesso giocatore dello scorso campionato. Colpa delle Olimpiadi? O forse del discusso rinnovo di contratto? Di certo in campo ha perso il coltello tra i denti. Cambio inevitabile (18' st Bennacer 6: si vede poco e non si capisce se è un bene o un male).

SAELEMAEKERS 6

Lui c'è. Si propone e propone ma non basta, non può farlo da solo. (18' st Florenzi 5: Non ancora benissimo)

BRAHIM DIAZ 6,5

Conferma di essere un numero 10, uno che ha iniziativa e dribbling. Ma contro Chiellini e Bonucci ci vuole anche il fisico.

RAFAEL LEAO 5

È come se non ci fosse. Passo indietro rispetto a quanto fatto vedere fin qui. Fa arrabbiare anche Rebic che il cuore ce lo mette sempre.

REBIC 7

Un altro gol, uno di quelli che cambiano sempre la partita e pure la classifica. E poi lotta. Lotta tanto da far perdere la testa prima a Bonucci, poi a Chiellini. Ora cosa succede con il ritorno di Ibra e Giroud?

PIOLI 6

Non piace la scelta di Tomori a destra con Kjaer stanco, che poi si fa male. Per fortuna nemmeno questa volta la doppia assenza di Ibra e Giroud si fa sentire. Un pareggio che fa bene al morale oltre che alla classifica. Il Milan continua a volare, a per rimettere i piedi per terra non c'è fretta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

