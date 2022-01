MAIGNAN 6,5

Lui c'è sempre. Anche con lo Spezia deve mettersi al lavoro per tenere chiusa il più possibile la propria porta. Ma non sempre ci riesce.

FLORENZI 5

Comincia bene, finisce male, passeggiando sulla fascia destra. Giusto mettere il tappeto rossonero per il cambio. I cinquemila di San Siro applaudono la scelta di Pioli (25' st Calabria 6: bentornato).

KALULU 6

Sbaglia poco, ma sulla prima rete anche Pierre non c'è. Peccato per l'unica disattenzione in una partita senza un vero errore dietro, giocata con la testa e la giusta maturità.

GABBIA 5

Fuori posizione sulla rete di Agudelo. Ma non è l'unico. Qualche incertezza questa volta c'è e non un bene pensando che domenica prossima arriva Dybala.

THEO HERNANDEZ 5

Fallisce un rigorissimo. Lo sbaglia calciando davvero male. Sbaglia anche in fase di marcatura.

KRUNIC 5

Non può essere Tonali ma nemmeno Bennacer. E lì in mezzo non serve solo corsa e rincorsa.

BAKAYOKO 4,5

Un gigante troppo buono per giocare lì, in mezzo al campo, al posto di Kessie. Servirebbe uno dalla faccia da cattivo. Uno che corre per quattro e non solo per sé. Ancora un volta la sua partita è fortemente disarmante

SAELEMAEKERS 5

Poco prima di uscire sbaglia, tra l'altro, un rigore in movimento (12' st Messias 5: avrà tante qualità ma non la grinta necessaria.

BRAHIM DIAZ 5

Dove è sparito il folletto rossonero? Que sabe (25' st Giroud 5: se non segna, serve a poco l'ariete francese).

RAFAEL LEAO 6,5

Sta diventando devastante a sinistra come al centro dell'attacco perché contro lo Spezia gioca lì, da attaccante. Almeno con le piccole fa quello che vuole (38' st Rebic ng).

IBRAHIMOVIC 6

Più rifinitore che prima punta. Ma anche più fuori dal gioco del solito. Ci prova quattro volte e Provedel anche con l'aiuto della traversa gli dice sempre di no. Zlatan pure sfortunato.

PIOLI 5

Niente vittoria, nessun sorpasso all'Inter. E ancora un ko a San Siro dopo Sassuolo e Napoli. Mah...

(Luca Uccello)



Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

