MAIGNAN 6,5

Colpevole sulla rete di Bajrami, decisivo sulla conclusione di Pinamonti che poi lo infila solo dagli undici metri.

FLORENZI 6

Come regalo dei Natale tira fuori una punizione perfetta. Palla lenta, tagliata con il destro, lontanissima da Vicario (30' st Kalulu 6: si spinge fino all'area avversaria in cerca di fortuna e dietro non sbaglia mai niente).

TOMORI 6

Sbaglia su Pinamonti e non solo. Piccoli errori e chiusure decisive nel menù di Fikayo che continua a essere il migliore dei quattro in difesa.

ROMAGNOLI 6

Tra Bajrami, Pinamonti e pure Cutrone, Alessio passa una difficile serata.

THEO HERNANDEZ 6

Segna un gol pieno di rabbia. Il suo rientro si sente, anche se non fa una grandissima partita. Meglio di Ballo-Tourè.

KESSIE 7,5

Due reti che valgono tanto. Valgono per la classifica rossonera e per un rinnovo sempre più difficile da raggiungere alle cifre imposte da Casa Milan.

TONALI 6

Fa il difensore aggiunto fino a quando tiene il fiato. Lo fa in una partita dove il Milan non riesce a fare il suo gioco (30' st Bakayoko 5: si conferma un acquisto sbagliato).

BENNACER 5

Prova spunti offensivi, tanta buona volontà, niente altro (36' st Krunic ng)

SAELEMAEKER 6

Fa cose buone ma anche cose meno positive. Per Pioli è un jolly su cui puntare ogni volta che c'è bisogno di ripartire.

GIROUD 6

Non segna, non ci va nemmeno mai vicino. Ma serve un assist per il primo gol di Kessie e fa la boa in attacco un po' per tutti, nel tentativo di aprire gli spazi per i suoi compagni. E il Milan ne fa quattro.

MESSIAS 5

La favola rossonera sbaglia ancora partita, proprio come con il Napoli (36' st Brahim Diaz ng)

PIOLI 7

Finisce il girone di andata da secondo in classifica. Da solo. Solo dietro l'Inter, squadra oggi più forte del suo Milan. Un Milan che a Empoli s'impone di forza. Soffre, resiste, anche con un po' di fortuna, poi, quando schiaccia il piede sull'acceleratore trova la vittoria numero tredici in questo campionato. Alla ripresa c'è la Special Roma di Mourinho.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA