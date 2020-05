«Mai visto i milanesi così in sella»

Greta Posca

Il sequestro e lo stupro di una donna di 70 anni in pieno centro a Milano lo scorso novembre era stato solo l'atto finale dei raid notturni a caccia di vittime da stuprare e rapinare compiuti da Davide Corona. Perché ora le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal sostituto Giovanni Tarzia sono arrivate a una svolta: il pregiudicato 30enne di Lodi è accusato di altre cinque violenze sessuali e di altrettante rapine. Le vittime sono tutte prostitute.

Corona è stato raggiunto in carcere a Monza dall'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri ed emessa dal gip Raffaella Mascarino, che nel provvedimento gli contesta episodi avvenuti nelle province di Lodi, Milano e Cremona, tra maggio e novembre dell'anno scorso.

L'indagine era stata avviata dopo l'intervento dei carabinieri della Compagnia Duomo, il 3 novembre scorso, nell'abitazione di una 70enne, che era stata sequestrata, rapinata e violentata - per circa undici ore, nel proprio appartamento in zona dell'Arco della Pace - da parte di un uomo, conosciuto su un sito di incontri per adulti. Una volta nell'appartamento l'uomo era diventato violento, l'aveva sequestrata in casa, abbassato le tapparelle e, dopo essersi impossessato dei suoi cellulari, l'aveva picchiata, minacciata con un coltello a serramanico e costretta a compiere ripetutamente atti sessuali. Infine, prima di andarsene, aveva anche sottratto alla vittima 500 euro in contanti. Dieci giorni di indagini, poi l'arresto di Corona.

Ma l'indagine non si è fermata: gli investigatori si sono concentrati sul suo modus operandi. E hanno accertato altre cinque rapine con stupro ai danni di prostitute, tutte connotate da crudeltà e violenza, poiché spesso consumati sotto l'effetto di alcol o droga. A incastrarlo è stata la descrizione delle vittime, che ricordavano tutte i suoi tatuaggi sul volto e sul collo.

