Mai scontato. Sandro Gamba regala sempre preziose impressioni. Il basket nel cuore, come sempre: 87 anni e non sentirli affatto. Leggere per credere come l'ex ct e guru azzurro valuta il cambiamento radicale scelto per la guida dall'Olimpia per la prossima stagione.

«Con Ettore Messina, Milano ha preso il numero uno in assoluto». Parola di un membro della Hall of Fame (quella negli Usa e dedicata a James Naismith, l'inventore del Gioco) come Gamba, monumento del basket italiano ha accolto di persona il nuovo plenipotenziario tecnico dell'Olimpia, per poi tesserne le lodi: «È il migliore, è la mia convinzione da anni, l'ho sempre detto».

Fosse stato per Gamba (che ha avuto Messina come assistente alla Virtus Bologna dal 1985 al 1987), l'ex San Antonio Spurs forse sarebbe arrivato prima sotto la Madonnina: «Ci sono state delle incertezze negli ultimi anni. Dopo tante insistenze, facendo cambiare idea a qualcuno, è arrivato il numero uno».

Tecnicamente Gamba non è uno dei 22 predecessori di Messina sulla panchina di Milano, ma è stato dal 1965 al 1973 il vice di Cesare Rubini, con cui ha vinto tre scudetti (dopo i dieci da giocatore), una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni e due Coppe delle Coppe.

È uno dei padri nobili della pallacanestro meneghina e azzurra. Sotto la sua guida sono arrivati nel 1980 l'argento olimpico di Mosca, nel 1983 l'oro europeo di Nantes e nel 1985 un altro bronzo continentale in Germania Ovest.

Oltre che in Messina per Milano, c'è grande fiducia, in vista dei Mondiali che prenderanno il via in Cina a fine agosto, in Romeo Sacchetti: «L'ho allenato per anni, a Torino e in Nazionale. Sa mettere i giocatori giusti nel posto giusto. L'Italia può arrivare nelle prime otto».

