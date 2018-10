Magico Magritte, un'immersione nel surreale

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Viaggio onirico nella pittura surrealista di René Magritte. Apre oggi alla Fabbrica del Vapore Inside Magritte, un altro viaggio visivo e immersivo alla scoperta di un pittore, come ormai è sempre più di moda a Milano.Adesso al pittore surrealista belga (1898 1967) essere protagonista di un lungo video di 50 minuti in cui immagini, suoni, musiche, evocazioni ricostruiscono l'universo pittorico di Magritte raccontato in 160 quadri.Curato dalla storica dell'arte belga Julie Waseige, promosso dal Comune con il Sole24ore Cultura, Inside Magritte è un itinerario in cui a essere assolute protagoniste sono le atmosfere e i soggetti dei quadri del pittore. Il suo percorso è suddiviso in capitoli: dalle prime opere surrealiste fino al periodo post bellico passando per la Parigi degli anni '20.Dal 9 ottobre 10 febbraio. Fabbrica del Vapore. Via Procaccini 4. Mar, mer, ven, dom 9.30 19.30; giov sab 9.30-22.30; lun 14.30-19.30. 14-12 euro. (P.Pas.)riproduzione riservata ®