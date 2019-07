Magia, le bambine diventano sirenette. E con la sinuosa pinna canticchiano come nella fiaba Disney «in fondo al mar la vita è piena di bollicine». Un'esperienza rinfrescante nelle acque della piscina dei Bagni Misteriosi dove si svolge il corso di mermaiding, ovvero nuoto con la coda da sirena. Una moda che sta spopolando negli Stati Uniti. Ai bimbi è fornita la coloratissima pinna da indossare, così da vivere il sogno di essere una sirenetta. Per divertimento prima di tutto, ma anche per tenersi in forma e allenarsi in maniera originale visto che nuotare con una coda costringe a usare molti muscoli. Appuntamento in via Carlo Botta, ogni lunedì di luglio, dalle 16 alle 18, 10 euro a lezione; prenotazioni: info@bagnimisteriosi.com.

Per bambini e bambine si può scegliere l'avventura. Al Parco Nord domenica si vive la Tropical Experience, ovvero la fauna tropicale. Ci sono pitoni, pesci saltafango, serpenti, tarantole. I baby visitatori osservano questi esemplari nelle teche che riproducono i loro habitat naturali, dall'Africa alla barriera corallina. Alla Cascina Centro Parco Nord di via Clerici 150, domenica 7 luglio, ingresso da 4 euro. Info e prenotazione 393. 0837918.(S.Rom.)

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

