Magazzinieri-ladri rubano cellulari e gioielli

Cellulari, gioeilli, oggetti di valore. Spediti e mai recapitati.

Qualcosa non tornava nel centro di smistamento Dhl di Carpiano. Il 25 febbraio l'azienda di spedizioni ha denunciato i numerosi furti attivando le indagini della Polizia Postale di Milano. A seguito delle indagini, avvenute in stretta collaborazione con il servizio sicurezza della stessa, gli investigatori sono riusciti a identificare quattro operai, tutti in forze alla stessa cooperativa subappaltante il servizio di smistamento pacchi.

Il risultato è stato raggiunto grazie a una serie di servizi di osservazione e pedinamento terminata nella notte tra il 12 e il 13 aprile, quando la banda è stata colta in flagranza di reato. In particolare, intorno alle due di notte, la polizia si è appostata all'interno del magazzino e lungo il perimetro del parcheggio esterno, e ha notato due persone che, dopo aver impugnato un taglierino, sono andati verso un pallet contenente una spedizione di cellulari. Dopo aver tagliato la copertura messa a protezione, i due hanno prelevato quattro pacchi di dispositivi elettronici e li hanno nascosti in un borsone. Successivamente, dopo aver sostato per circa 20 minuti negli spogliatoi riservati ai dipendenti, sono usciti dall'edificio per depositare nelle loro auto la refurtiva che avevano occultato all'interno dei propri giubbotti. A quel punto è scattato l'intervento dei poliziotti della Postale che proceduto all'arresto.. non solo. Gli agenti della Postale hanno perquisito anche le case degli operai-ladri: sono stati trovati «quattro nuovissimi iPhone top di gamma» e «due scatole contenenti cover per cellulari e caricabatterie».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 05:01

