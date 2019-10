Maestro e Margherita, il Diavolo entra in scena

Diabolico, beffardo, inafferrabile, Michele Riondino è Woland, il diavolo che, sotto mentite spoglie di un esperto di magia nera, torna sulla Terra. Per la precisione a Mosca, nella Russia stalinista degli anni Venti, dove porta scompiglio e disordine negli ambienti letterari. Appare e scompare nella capitale della corruzione e dell'intrigo, smaschera soprusi e favoritismi, soprattutto si interessa delle sorti di uno scrittore, il Maestro, vittima della censura di partito, e del suo infelice amore per Margherita. Potente affresco satirico e visionario, Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov approda da domani al Teatro Strehler nell'immaginifica versione firmata da Andrea Baracco. In scena, con Michele Riondino, ci sono, tra gli altri,Federica Rosellini (Margherita) e Francesco Bonomo (il Maestro), cast super affiatato pronto a lanciarsi senza rete nell'intricata trama del romanzo simbolo del «rifiuto del pensiero unico e dell'esaltazione di ciò che sfugge al controllo una lezione quanto mai attuale», dice Riondino.

Teatro Strehler, largo Greppi, da domani al 27 ottobre. Biglietti 33/26 euro. (O.Bat.)

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

