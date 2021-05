Maddalena Buffoli, ricercatrice senior di Igiene ambientale del Politecnico, perché a Milano è difficile trovare un bagno pubblico agibile?

«È una mancanza da colmare, le toilette pubbliche sono un servizio da garantire a tutti. I wc prefabbricati autopulenti, non custoditi, sono un fallimento, perché sono vandalizzati oppure utilizzati per usi impropri. Dunque, dobbiamo andare oltre».

Come?

«Verso il design for all che promuove progetti per le esigenze di tutti i cittadini. Quindi, occorre superare la vecchia distinzione fra bagno maschile e femminile che la legge giustamente impone, perché sono tante le necessità di chi cerca una toilette: c'è la mamma che ha bisogno del fasciatoio; gli anziani, che devono aggrapparsi a sostegni. Tutto ciò ci orienta verso toilette cittadine polifunzionali e nell'immediato creare un compromesso tra servizi igienici pubblici e privati».

Cosa intende?

«Chiedere a bar e ristoranti, a fronte di un incentivo economico mensile dato dal Comune, di aprire i loro servizi igienici al pubblico senza l'obbligo di ordinazione. I ristoratori, che aderiscono mettono un adesivo di riconoscimento in vetrina e potrebbero essere localizzati tramite un'app. In Germania questo sistema funziona bene perché a parte il piccolo contributo le persone, dopo aver usato il wc, sono spinte a sedersi ai tavolini. A Milano potremmo compiere un passo in più».

Quale?

«Coinvolgere anche le università, le biblioteche, gli uffici dell'anagrafe. In questo modo il numero di servizi igienici accessibili a tutti, puliti e sicuri, aumenterebbe enormemente senza ricorrere a importanti investimenti».

