Machete e tirapugni a casa del pusher

Un machete con la lama lunga 35 centimetri, tre martelletti frangivetro, una custodia porta manganello, 127 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 4115 euro in contanti - frutto dello spaccio - e un tirapugni: l'arma che i carabinieri della stazione di Cassina de Pecchi stavano cercavando, dopo l'aggressione subita lo scorso 16 febbraio a Pioltello da un 18enne, colpito al volto con quell'arnese e rapinato del cellulare da due giovani con il volto coperto da uno scaldacollo.

La pista dei militari è arrivata fino all'abitazione di un 19enne in via Platone a Pioltello. E la perquisizione domiciliare ha rivelato la tana di un pusher. I militari hanno anche individuato il suo complice, un ragazzo di 17 anni che abita in zona. Il maggiorenne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, il minorenne denunciato per lo stesso reato e affidato ai familiari. Il pusher 19enne è in attesa della convalida del fermo da parte del gip.

