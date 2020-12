«Ma quale Flavio Briatore. Quello che ha bloccato Milano in Rolls Royce sono io!». A rivelarlo è Luigi Proietti, 61 anni, noto gallerista d'arte che lavora tra Milano, Roma e Cortina, sosia dell'ex re del Billionaire. Sua la berlina di lusso inglese («Ma oggi vale la metà di una Mercedes» tiene a precisare lui) che, parcheggiata evidentemente non in modo corretto, bloccava il passaggio dei tram in corso Magenta. Subito si è creato il caos: qualcuno ha filmato il tutto e anche l'automobilista andato a spostare la vettura, scambiato per Briatore. Il video è diventato virale e l'imprenditore piemontese ricoperto di insulti. Alla fine la telefonata di scuse di Proietti: «Non lo conoscevo di persona, ora siamo diventati quasi amici. Briatore non ha alcuna colpa. Ho sbagliato io e mi scuso ancora con i milanesi».(E.D.F.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

