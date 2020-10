Ma Palazzo Marino riapre Area B: rischio assalto a bus e metro

Simona Romanò

Oggi si riaccende Area B, che vieta la circolazione dei diesel in città. L'incubo è ora che i mezzi pubblici si affollino ancora di più, con i pendolari terrorizzati dal contagio. Da un lato, c'è il nodo del traffico che ha superato i livelli pre-Covid del 2,5%, portando, insieme ai riscaldamenti accesi, l'impennata dei livelli di smog; dall'altro lato, però, c'è lo spettro del coronavirus, con la seconda ondata di contagi che impone assoluto distanziamento.

Il Comune, fra l'incudine e il martello, ha deciso di riattivare Area B. «Ma sarà gestita con flessibilità e se la situazione dovesse peggiorare faremo dei ragionamenti», ha precisato il sindaco Giuseppe Sala. Atm, alle denunce di «folla sui convogli» da parte dei viaggiatori, ripete che «è assicurata la capienza massima dell'80% imposta dal governo». Anzi, martedì tram e metrò hanno trasportato il 52% di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: la media oscilla tra il 50 e il 54%, quindi lontani dalla capienza consentita e confermata ieri da Roma. L'azienda tuttavia ammette «alcuni picchi» di viaggiatori che fanno bloccare i tornelli conta-persone in metrò e le porte dei tram. Picchi che spaventano gli utenti dei mezzi e da oggi, con Area B, aumentano coloro che sono costretti ad usarli. Il centrodestra minaccia «di scrivere al prefetto per far sospendere Area B e il presidente dell'Aci Milano chiede al Comune «un ripensamento».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA