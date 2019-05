Ma Lotito blinda il re di Coppa

Enrico Sarzanini

ROMA - Lazio preoccupata per il futuro di Inzaghi. I dubbi espressi dal tecnico nella conferenza stampa subito dopo la vittoria contro l'Atalanta hanno alimentato le tante voci attorno a lui. «Non è mai stato messo in discussione, sono leggende metropolitane nate dopo alcune sconfitte» si è affrettato a spiegare il presidente Lotito nell'euforia post vittoria in Coppa, ad alimentare i dubbi sul futuro ci ha pensato lo stesso tecnico in conferenza con un laconico «non sempre le cose sono così scontate come sembrano» senza peraltro mai fare riferimento al contratto fino al 2020 che lo lega alla Lazio. Ma la sua volontà sembra quella di restare in biancoceleste. A Roma il tecnico, che vive con la moglie Gaia ed il figlio Lorenzo, si trova benissimo ma nell'incontro che andrà in scena a fine stagione chiederà garanzie alla società, soprattutto tecniche. Lo scorso anno fu accontentato con Acerbi, ma Lazzari e Gomez (al suo posto è arrivato comunque Correa, ndr) rimasero due desideri inespressi una mancanza che creò qualche attrito interno. Restano le lusinghe di Milan e Juve. Il caso Inzaghi resta aperto.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA