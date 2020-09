Ma in Lombardia aumentano i nuovi casi

Nell'altalena infinita del Covid, tornano a salire nelle ultime 24 i nuovi casi, nonostante i tamponi eseguiti siano diminuiti (17.391 ieri, mentre il giorno prima erano stati 21.368): in Lombardia sono stati registrati 245 nuovi positivi, contro i 218 del giorno precedente. Il rapporto fra tamponi e nuovi contagiati sale all'1,4%: il giorno precedente era 1,2%. Dei nuovi casi, 43 sono debolmente positivi e 14 sono stati individuati dai test sierologici. In 24 ore c'è stata solo una vittima. I ricoveri in ospedale sono 256 (+4), quelli in terapia intensiva 30 (+3), mentre il totale dei guariti e dei dimessi è di 77.204 (+116, mentre mercoledì erano stati +112).

In aumento anche nella provincia di Milano i nuovi casi certificati da tampone: ieri sono stati 91, contro gli 88 del giorno precedente. Nella città di Milano un caso in più rispetto a mercoledì: ieri i nuovi positivi sono stati 51. Tra le altre province, il maggior numero di casi si registra a Brescia: ieri +17). Seguono Bergamo (+11) e Monza e Brianza (+22).

