Ma in centro uno su 10 non paga

Ad oggi, la piaga dei furbetti della sosta viaggia, secondo un'analisi a campione, attorno al 10% nel centro storico, dal 20 al 40% in alcune aree periferiche. Cifre che con il nuovo software il Comune punta a ridurre drasticamente. «Dimezzeremo con il tempo il fenomeno dell'evasione delle tariffe sulle strisce blu, affidandoci alla tecnologia», spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.«Con la novità della targa dell'auto da digitare, anche il sistema informatizzato sa chi ha pagato e chi è in regola, quindi, non c'è l'eventualità di farla franca per chi ha commesso l'infrazione - spiega - viene azzerata la possibilità di errore e gli automobilisti non possono più accampare scuse». Il tagliando del parcometro può infatti non essere visibile, oppure il gratta&sosta può essere taroccato: c'è chi li ritocca con i pennarelli, chi ritaglia ora e data da un voucher usato e incolla i quadratini su uno nuovo, chi raschia via solo una riga invisibile di argentatura per riciclarlo. «Ora, invece, i vigili digitando la targa sul proprio palmare hanno tutte le informazioni, dall'orario di arrivo dell'auto al pagamento effettuato», prosegue l'assessore, che si dice «soddisfatto». L'addio al cartaceo non è però una novità assoluta, adottata da Milano, visto che è già realtà in altri Comuni d'Italia.