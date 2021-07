Ma Dotto ha sempre Fede: «Vedrete, non deluderà»

Fabrizio Ponciroli

Luca Dotto, nuotatore specializzato nelle distanze brevi (stile libero 50 e 100 metri), sta osservando con grande attenzione l'evolversi delle Olimpiadi in vasca: «Credo che non ci sia mai stata una nazionale così forte, neanche negli anni 2000. Ci sono tanti che si stanno giocando le medaglie. Alla fine, mi aspetto più medaglie nel nuoto rispetto a Rio 2016».

Il 30enne azzurro ha grande fiducia nella Pellegrini ma non solo: «Fede è all'ultima gara internazionale di livello e ci tiene a fare bene e lasciare nuovamente il segno. Sa come comportarsi. Mi aspetto molto anche da Quadarella che è una garanzia e dal mezzofondo che gode di ottima salute da oltre un decennio con Paltrinieri che sa il fatto suo».

Dotto poi si sofferma anche sulle restrizioni, causa Covid, che stanno condizionando Tokyo 2020: «Sicuramente è un'Olimpiade diversa rispetto al passato e a quelle che ho vissuto in prima persona. È bello condividere i momenti con altri atleti provenienti da tutto il mondo e vedere tanto pubblico che segue le gare, due fattori che mancano in questa strana Olimpiade. Vedere la piscina di Tokyo vuota fa male, anche se lo spirito olimpico esce fuori sempre e gli atleti danno comunque il massimo». Amen.

