Ma che Diavolo di storia è mai questa?

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoWe are Ac Milan: noi siamo il Milan. Appunto. Ma il Milan, quello vero, dov'è finito? Silvio Berlusconi 15 mesi fa, dopo la cessione della società a Yonghong Li disse: «Io ho detto sin dal primo giorno che avrei consegnato il club solo a chi avesse potuto garantire la possibilità e la volontà di investire per fare di nuovo grande il Milan...».E allora? Beh, l'illusione è stato un meraviglioso sogno di mezza estate, nel 2017: quasi 200 milioni spesi in campagna acquisti. Oltre 100mila spettatori nei due preliminari casalinghi di Europa League. Cose che fanno a cazzotti con la situazione di oggi: il caos più totale. Li che non ha versato la tranche di 32 milioni al fondo Elliot, che da oggi è padrone del Milan. La squadra che si raduna tra mille perplessità, Rino Gattuso infuriato: non si a chi dovrà rendere conto. Il ds Mirabelli bloccato nel mercato. E l'ad Fassono pensa già al ricorso da consegnare al Tas: venerdì 20 i rossoneri potrebbero essere esclusi definitivamente dall'Europa. Mah...riproduzione riservata ®