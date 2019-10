M4, operaio cade nel cantiere

È ricoverato all'ospedale Niguarda in condizioni gravi, il trauma alla testa è importante e i medici non possono ancora sbilanciarsi. La notte sarà fondamentale per l'operaio di 61 anni che attorno alle 9,30 di ieri è precipitato da circa cinque metri mentre lavorava in un cantiere della linea blu della metropolitana.

L'uomo era in via Foppa, impegnato in un'operazione su una impalcatura della M4 quando è caduto nel vuoto battendo con violenza la testa. Una volta a terra non si è ripreso. I paramedici del 118 hanno capito subito che il quadro clinico era molto serio. Per recuperare il ferito dalla fossa del cantiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di una gru. I carabinieri della compagnia Porta Magenta sono a lavoro per ricostruire la dinamica. (S.Gar.)

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

