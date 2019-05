M4, Linate è dietro l'angolo

Simona Romanò

Quasi pronto il capolinea Linate della futura linea Blu. È quindi confermata l'apertura della stazione, che oggi vanta il maggior avanzamento dei lavori, nel 2021: e a quel punto dall'aeroporto a San Babila basterà un quarto d'ora di viaggio. Oggi, invece, con bus e tram ci si impiega più del doppio, almeno mezz'ora nella migliore della ipotesi.

Mancano le finiture, dai controsoffitti alle scale mobili, ma i binari, a Linate, sono posati e le talpe hanno mangiato il terreno, completando il 70% degli scavi. Le grandi manovre della M4, che dall'aeroporto condurrà a San Cristoforo FS, passando dal centro, procedono dunque spediti. «Siamo in linea con il cronoprogramma, la prima tratta della M4 sarà conclusa e aperta al pubblico a gennaio del 2021» dichiara l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli.

La stazione sarà unita allo scalo aeroportuale attraverso un corridoio con due tapis roulant. Il tutto avrà una linea estremamente moderna e dal soffitto della stazione, coperto interamente da vetrate, si diffonderà la luce naturale, così da poter vedere il sole durante il giorno e gli aerei che incrociano sopra l'aeroporto.

Il primo dei 47 treni automatici commissionati per la nuova metropolitana sbarcherà a Milano tra un mese, verso l'inizio di luglio e sarà calato nel sottosuolo a ridosso proprio di Linate, così da fare i primi collaudi. Prima però si dovrà procedere con gli allacciamenti della corrente elettrica.

L'arrivo dei convogli, che a regime viaggeranno uno ogni minuto e mezzo, è una notizia importante, perché significa che la M4, dopo non pochi problemi, procede veloce verso la realizzazione. Tutto secondo il cronoprogramma. È confermata l'apertura di tutta la linea per fine luglio 2023. «Possiamo già vedere come la nuova metropolitana sia una realtà per la città», ha commentato Granelli. Poco più di 15 chilometri complessivi nel sottosuolo, costellati da 21 fermate, per una spesa di circa 2 miliardi di euro.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

