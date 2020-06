«M1 fino a Baggio, gara entro il 2021»

Simona Romanò

Largo ai pedoni. Via Ascanio Sforza chiusa alle auto, per tutta l'estate, almeno nelle ore serali, è in via di approvazione. Ed in via Santa Tecla, largo Treves, via delle Forze Armate (tra le vie Cerani, Giannella, Dalmine), piazza Giovane Italia, piazza San Materno (tra via Accademia e la chiesa al Casoretto) il traffico è ufficialmente bandito 24 ore su 24, sette giorni su sette, fino al 31 ottobre.

Sono le prime nuove pedonalizzazioni pensate dal Comune nella Fase 3 dell'emergenza Covid. Palazzo Marino punta a realizzare mini isole pedonali per rivedere la mobilità e lo spazio pubblico nei mesi estivi di convivenza con il virus. Spunteranno nelle isole tavolini e sedie: circa 1900 le richieste ad oggi protocollate, non solo da parte di bar e ristoranti. Ci sono anche una libreria, una farmacia e un fruttivendolo che vogliono una bancarella a cielo aperto.

Il progetto che fa più discutere (in attesa dell'ok definitivo) è quello della pedonalizzazione del primo tratto di Ascanio Sforza, che costeggia il Naviglio Pavese: è l'unica sponda delle quattro che non è ancora off limits ai motori, sulla quale si affacciano tanti locali della movida. La pedonalizzazione non è una novità assoluta, perché se ne parla da oltre sei anni e già nel 2017 si avviò una prima sperimentazione. Ora, complice il Covid, potrebbe essere scoccata l'ora X: una decisone che però divide. I pub esultano, m a i residenti del comitato Navigli con Gabriela Valassina insorgono: «La chiusura di Ascanio Sforza - spiega - recherebbe tanti problemi alla circolazione nelle strade adiacenti. Corso San Gottardo, per esempio, dovrebbe diventare una Ztl per evitare ingorghi delle linee del trasporto pubblico». Non solo. «I locali della movida aggiunge amplierebbero a dismisura i dehors con un boom di avventori che farebbe male al quartiere, perché significherebbe non solo più baccano, ma anche assembramenti, pericolosi per il contagio».

