Lukaku, vedi Napoli e poi fai gol: 3 reti in 3 partite

Alessio Agnelli

Lukaku vede Napoli e affila gli artigli. Come negli ultimi 3 incroci di campionato contro i partenopei, festeggiati con 3 reti (una doppietta nell'1-3 del 6 gennaio 2020, un gol nell'1-0 del 16 dicembre scorso) e altrettante vittorie da Big Rom and friends. Romelu Lukaku, domenica sera, si presenterà al Maradona, pronto allo step successivo e al poker di successi e di gol contro l'11 di Gattuso, da quando è sbarcato sul pianeta Inter. Magari con un altro centro dagli 11 metri e da 3 punti, come nella sfida d'andata al Meazza, perché mancano ancora tante partite, ma abbiamo anche fame di raggiungere il nostro obiettivo al più presto ha sottolineato il 27enne di Anversa in una diretta Instagram con 433. Mi sento bene, stiamo lavorando duramente. L'anno scorso ci sono stati tanti alti e bassi, ma se guardiamo alla squadra ci sono tanti giovani e penso che abbiamo fatto tutti lo step successivo. Adesso c'è una nuova mentalità. E una nuova consapevolezza, a 8 turni e a 13 punti dal tricolore. Per la matematica certezza dello scudetto, a Lukaku e compagni basterà salire dai 74 attuali a quota 87 (il punteggio massimo a cui potrebbe arrivare il Milan, penalizzato dalla differenza reti negli scontri diretti con la Banda Conte, vincendole tutte) . Ovviamente al grido di tutti per uno, uno per tutti', perché come dice sempre Conte, i primi difensori di una squadra devono essere le punte - ha proseguito Big Rom -. L'obiettivo è cercare di bloccare sul nascere l'azione degli avversari e tutta la squadra ne beneficia, anche Handanovic e i difensori, che stanno facendo un ottimo lavoro. Non concedendo nulla dietro, prima o poi il gol arriva. Ti devi solo preparare bene e mettere alla prova in ogni gara. A cominciare da domenica sera. In palio un altro lembo di scudetto e non vedo l'ora di mostrare a tutti la maglia dell'anno prossimo - ha concluso Lukaku -. Anche il nuovo logo mi piace. Negli ultimi 10 anni tutti aspettavano di vedere di nuovo l'Inter al vertice. Countdown scattato

