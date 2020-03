Lukaku, pensiero ancora al titolo: «Ci voglio credere»

Alessio Agnelli

MILANO - Skriniar: dal City Cancelo e soldi, già rifiutati, ma Pep Guardiola è pronto a tutto per il closing. Non solo il tentativo di scippo di Lautaro ad opera del Barcellona. Nei prossimi mesi, l'Inter di Zhang e Marotta dovrà fronteggiare un altro assalto in piena regola, e preannunciato dai tabloids e dai reiterati sondaggi degli ultimi due anni e mezzo sull'asse Milano-Manchester. Quello dei Citizens di Guardiola per il classe '95 slovacco Milan Skriniar, incedibile o quasi per Suning, ma obiettivo primario del tecnico spagnolo per la difesa e secondo big a rischio per Antonio Conte. La carta Joao Cancelo, già messa sul piatto dal City, è stata rispedita al mittente da Marotta e Ausilio, ma non per scarso interesse nei confronti dell'ex nerazzurro, molto apprezzato a Milano e al vaglio di Conte. Per Skriniar Suning non valuta, infatti, scambi o conguagli con contropartite a corredo (Cancelo, nel caso, da trattare in separata sede), ma solo contanti, tra i 90 e i 100 milioni di euro, in linea con la valutazione (90 mln) di Harry Maguire dello United. Ed un budget a portata delle ricche casse dei Citizens, pronti all'assalto. Come l'Inter, già attiva sul mercato internazionale nel settore centrali e focalizzata sull'ingaggio a parametro zero di Jan Vertonghen dal Tottenham, per coprirsi nel ruolo. Altro difensore nel mirino, Lucas Martinez Quarta del River Plate, classe '96 e uno dei migliori centrali del Sud America per Zanetti.

Per Romelu Lukaku invece obiettivo scudetto. «La mia mente è lì fino a quando la matematica non dirà il contrario. Anche con una piccola speranza, devi continuare a crederci- ha sottolineato Big Rom -. Conte? E' il motivo per cui sono all'Inter. Sono stato molto vicino alla Juve, ma Antonio mi voleva già al Chelsea e non ho avuto dubbi».

