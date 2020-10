Lukaku-Lautaro mai così forti dopo le Nazionali

Alessio Agnelli

Conte e la carica degli inter-nazionali per il derby. Da Lukaku, cannoniere all time dei diavoli rossi del Belgio, a Lautaro, bomber in crescita e sempre più decisivo con l'Argentina, fino alla sorpresissima Eriksen, centenario' con un 3 su 3 (reti/partite) d'autore con la Danimarca, e ad Alexis Sanchez, pluriprimatista con la Roja, anche se rientrato con l'incognita di un infortunio che potrebbe costringerlo al forfait contro il Milan secondo i media cileni. Nelle rispettive nazionali hanno collezionato la bellezza di 9 gol e un assist in 4, dimostrandosi imprescindibili in patria per leadership, potere e capacità decisionale. Ma la speranza di Antonio Conte è che l'all-in del poker d'assi nerazzurro si ripercuota, con benefici effetti, anche sul derby di domani, da vincere per ribadire la supremazia meneghina degli ultimi 4 anni e superare il Milan in classifica. Big Rom è tornato ieri ad Appiano con altre 3 reti segnate (2 all'Islanda, 1 all'Inghilterra), per un totale di 55 con il Belgio (miglior marcatore di sempre) e a una media monstre di quasi un gol a partita (44) nelle ultime 45. El Toro con un gol (il 10° in 19 gare) e un assist nel 2-1 corsaro dell'Albiceleste in Bolivia, confermandosi on fire. E, contro il Milan, toccherà a loro dall'inizio. Ma dalla sua Conte avrà anche Christian Eriksen, salito a 100 gettoni in nazionale con 3 centri consecutivi a Far Oer, Islanda e Inghilterra, in ballottaggio con Marcelo Brozovic per l'ultimo posto vacante fra mediana e trequarti. Per sapere se Alexis Sanchez sarà, invece, della partita bisognerà attendere questa mattina, con accertamenti strumentali in programma all'Humanitas per valutare l'entità del contrattempo muscolare accusato con la Roja. Anche se El Nino, sbarcato ieri sera a Milano con Vidal, aveva tranquillizzato tutti in partenza: «Nulla di grave». Oggi il responso sul cileno, insieme anche all'esito dei tamponi effettuati agli ultimi 11 nerazzurri rientrati dalle nazionali. Già in gruppo da ieri, invece, Brozovic, negativo agli esami molecolari di mercoledì come Hakimi e Pinamonti. Il croato si giocherà una maglia con Eriksen. A completare la mediana Vidal, Barella e i quinti' Hakimi e Perisic. Dietro, da valutare il recupero di Bastoni (oggi esami molecolari) per la panchina, titolari D'Ambrosio, De Vrij e Kolarov. Ovviamente, tamponi permettendo...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

